Новосибирская область оказалась в лидерах по IT-ипотеке и вложениям в софт

По данным Банка Дом.рф, Новосибирская область занимает 4 место среди регионов России по суммарным объемам IT ипотеки, выданным в 2023 году.

Выше идут Москва, Санкт-Петербург и Московская область, численность населения в которых в разы больше. На начало августа в регионе объем ипотек в этом сегменте, превысил 1 млрд. рублей, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

По данным агрегатора, число ипотечных кредитов выросло к показателям прошлого года в 2,5 раза, а их доля в общем объеме льготных кредитов увеличилась в 2,9 раза. Как уточнил эксперт, в РФ смягчили условия льготной ипотеки для молодых IT-специалистов, исключив зарплатный ценз для работников моложе 36 лет, что даст дополнительный толчок для развития данного сектора кредитования.

«Новосибирская область может и дальше рассчитывать на опережающую динамику IT кредитования, так как регион вошел в число лидеров по суммарным вложениям в компьютерный софт. По расчетам аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza корпоративные расходы в создание и приобретение ПО в 2022 году были максимальными. Это связано с уходом иностранных разработчиков с рынка программного обеспечения», — продолжает аналитик.

Новосибирская область заняла 9 место на создание и приобретение ПО ЭВМ. Корпоративные расходы по этой статье превысили в регионе 2,5 млрд. рублей, заключил Николаев.

Напомним, ранее был опубликован топ-5 лидеров продаж на рынке недвижимости Новосибирска.