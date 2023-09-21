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общество

Новосибирские заводы перешли на работу в три смены

Фото: Pexels.com

Из-за этого сотрудникам предприятий повысили зарплаты.

В Новосибирске некоторые предприятия начали работу в три смены. Такая ситуация сложилась из-за нехватки рабочей силы. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Около 80 процентов организаций заявили о проблемах, связанных с наймом персонала. У сосискателей нехватает профессиональной квалификации. Также отмечается, что у потенциальных сотрудников завышенные ожидания по зарплате.

По словам экспертов, такая ситуация произошла из-за импортозамещения и увеличение госзаказа.

Например, в Новосибирской области есть запрос на металлические изделия. Специалисты работают в три смены. Сотрудникам повысили зарплаты. Также из-за нехватки кадров, работодатели создают программы подготовки специалистов.

Ранее Сиб.фм сообщало, что мужчина из Новосибирска продает фигурки членозавров.

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Игорь Кириченко
Журналист

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