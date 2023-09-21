Новосибирский ВК «Локомотив» обыграл «Факел» из Нового Уренгоя 3:0

В Новосибирске волейбольный сезон начался победой ВК «Локомотив» на домашнем поле.

Волейбольный сезон 2023/24 в Новосибирске открылся матчем в рамках БЕТСИТИ Кубка Столетия. Сибиряки провели первые матчи, в которых уже во втором круге решатся путевки в Финал четырех, проходящий в Калининграде 7-8 октября.

«Локомотив» (Новосибирск) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:0 (25:16, 25:17, 25:18).

В первый игровой день новосибирцы под руководством Георги Петрова встретились с новоуренгойским «Факелом». Железнодорожники проделали огромную работу над своими ошибками после пятисетового поединка в Москве и не оставили соперника ни одного шанса. С мощной подачей и превосходством в блоке, «Локомотив» забрал матч в свою пользу в трех партиях.

В игре «Локомотив» (Новосибирск) – «Факел» (Новый Уренгой) результативным игроком стал блокирующий Дмитрий Лызик, который набрал 18 очков (7 из них были набраны блоком, что стало половиной от общекомандного показателя). Доигровщик Омар Курбанов помог своей команде, набрав 13 очков, а капитан Ильяс Куркаев внес вклад в победу набрав 9 очков. Встреча закончилась со счетом 3:0 (25:16, 25:17, 25:18) в пользу «Локомотива».

21 сентября на «Локомотив-Арене» сыграют «Факел» и «Динамо» в 16:00, а затем в 19:00 ожидается матч «Локомотива» и «Динамо-ЛО». Билеты можно купить на сайте клуба.