Пассажирам севшего в поле под Новосибирском самолета продолжают выплачивать компенсации

«Уральские авиалинии» произвели компенсационные выплаты 128 пассажирам рейса Сочи-Омск, который экстренно приземлился под Новосибирском.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» произвели компенсационные выплаты 128 пассажирам рейса Сочи-Омск, который 12 апреля экстренно приземлился в поле в Убинском районе Новосибирской области из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«На данный момент компенсация в размере 100 000 рублей уже перечислена 128 пассажирам. Денежные средства поступят на счета в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка. По состоянию на 21 сентября в авиакомпанию «Уральские авиалинии» было подано 128 заявок. Все заявки обработаны», — говорится в сообщении.

Напомним, на борту севшего самолета были 167 человек. Никто из них не погиб.