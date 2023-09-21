Повышение зарплат УКС и причины задержки сдачи домов ГК «Дискус» обсудили новосибирские депутаты

Проблемы дольщиков решаются совместными усилиями исполнительной власти, правоохранительных органов и общественности.

На очередном заседании постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по градостроительству депутаты рассмотрели два важных вопроса. Первый касался стимулирования ценных сотрудников муниципального Управления капитального строительства. Второй затрагивал ситуацию с вводом в эксплуатацию домов, застройщиком которых выступает ГК «Дискус».

Зарплаты специалистов должны расти

Новосибирское «Управление капитального строительства» (УКС) выполняет важные для города функции: занимается проектированием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов муниципальной собственности. С задачами УКС справляется, но высокая текучка кадров сказывается на работе подразделения негативно.

Как пояснил в своем докладе заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, заработные платы в этом подразделении заметно уступают зарплатам в областном УКСе и почти в два раза зарплатам для специалистов такой квалификации в коммерческом секторе. В департаменте считают, что повышение оплаты на 10-15% поможет удержать ценные кадры на муниципальном предприятии. Для повышения зарплат необходимо увеличить бюджет департамента строительства и архитектуры на 15 млн рублей в год. Вопрос направлен на рассмотрение в департамент финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска.

Депутаты профильной комиссии поддержали предложение об увеличении оплаты специалистов УКС.

Резюмируя обсуждение, председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по градостроительству Сергей Трубников отметил, что работа УКС важна и без нормальной кадровой политики сложно получить должный результат.

«В УКСе должны трудиться специалисты высокой квалификации. Если не будет нормального финансового обеспечения, сотрудники будут уходить на работу в другие места, в коммерческие структуры. Строительные компании – финансово сильные организации. Они могут предложить высококвалифицированным специалистам, прошедшим школу в муниципальной структуре и знающим все нюансы строительной деятельности, новое место работы. Я считаю, что это губительно для городского УКСа, поскольку строительная отрасль является одним из локомотивов развития региона и города», — пояснил глава комиссии.

Проблемы дольщиков решаются

Планомерное решение проблемы обманутых дольщиков Сергей Трубников считает позитивным трендом для Новосибирска. Их число уменьшается. Однако в апреле текущего года правоохранительные органы заинтересовались деятельностью одной из ведущих строительных организаций мегаполиса — компанией «Дискус». Было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал депутат Алексей Джулай. В этой ситуации, по мнению членов комиссии, важно найти решение проблемы, при котором не пострадают интересы покупателей жилья.

Вице-мэр Алексей Кондратьев рассказал какова ситуация с домами застройщика в которых есть финансовое участие пайщиков в жилмассивах «Просторный» и «Плющихинский».

Докладчик сообщил, что в «Просторном» застройщик получил 92 разрешения на строительство домов. На начало 2023 года в эксплуатацию было введено 43 дома. По территориям, где строительство не началось и нет обманутых дольщиков, мэрия совместно с прокуратурой ведет работу по их изъятию. 5 домов не будут возводиться, так как там нет обязательств перед дольщиками. Для двух домов, которые уже возведены требуется изменение проектных решений (дома не соответствуют требованиям по инсоляции) и вопрос с домами «Дискуса» здесь будет завершён.

«Ситуацию на «Просторном» в части строительства объектов считаем стабилизировавшейся. Остаются вопросы комфортной жизни жителей. Это дорожное строительство и отстающая по развитию социальная инфраструктура. Там нужно построить ещё минимум две школы», — уточнил Алексей Кондратьев.

Ситуацию в Октябрьском районе Кондратьев назвал более сложной.

«В апреле ввели в эксплуатацию 20 объектов из 63, на которые было выдано разрешение на строительство. Кроме введенных домов, на участке есть 16 объектов с практически выстроенными коробками и на 80% подключенными ко всем сетям. 3 дома находятся в высокой степени готовности. По одному из них нужно решить вопрос с ливневой канализацией и электрическими сетями. У двух других фасады выполнены на 100%, идёт отделка внутридомовых мест общего пользования. По итогам года есть отставание от графика по 13 домам. Участки, к строительству на которых застройщик не приступал, и где нет средств пайщиков, будут изъяты», — сообщил докладчик.

Сергей Трубников выразил озабоченность ситуацией и готовность помогать в решении проблемы профильному департаменту.

«У меня нет сомнений в том, что проблема будет решена. Для этого нужны инструменты. Думаю, что при совместной работе муниципалитета, правительства области, правоохранительных органов, общественности и депутатского корпуса они будут разработаны и решение вопроса будет найдено», — сказал, подводя итоги заседания комиссии её председатель.