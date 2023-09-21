Путешествие в прошлое: Музей Новосибирского метро хранит историю

Новосибирское метро сохранило историю появления и развития городских станций подземки. Это уникальное место для всех, кто интересуется развитием города.

«Каждое серьезное предприятие, которое обладает высокой степенью надежности и устойчивостью, должно иметь свой музей. Метрополитен функционирует с 1985 года, но строительство его началось значительно раньше. Именно этот период необходимо было сохранить, историческая память предприятия уникальна», — поделился Сергей Сухоруков, советник начальника метрополитена.

Музей условно можно разделить на два смысловых блока. Первый рассказывает об истории строительства метро. Экспонаты начали собирать почти сразу после запуска метрополитена. Пожелтевшие от времени фотографии представляют летопись строительства, личные вещи работников помогают воссоздать образы прошлого. В блоке «сегодня» – картины, сувениры, символичные экспонаты. Не остаются без внимания гостей наградные кубки за спортивные достижения.

«Это кубки нашей команды. Мы традиционно участвуем в спортивных соревнованиях и побеждаем. Команда наших спортсменов недавно вернулась из Санкт-Петербурга со спартакиады Международной Ассоциации "Метро"», — рассказал Владимир Кузменкин, начальник пресс-службы.

Маленький, но содержательный по наполнению, музей доступен не всем. Обычно среди гостей представители делегаций и гости метрополитена. Но увидеть экспонаты и узнать больше об истории метро представится возможность в период планируемой выставки, приуроченной к 40-летнему юбилею метрополитена.

«В планах есть идея организовать городскую выставку. У нас в городе есть художники которые интересуются темой метро, в фондах музеев хранятся тематические экспонаты. И у нас есть что показать и неплохо бы все объединить, чтобы представить широкой аудитории», — добавили сотрудники.