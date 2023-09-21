Сибирячка прятала от приставов голодных детей в подполе

Органы опеки изъяли голодных детей у матери, которая прятала их в подполе и в огороде.

Судебные приставы Томской области передали органам опеки двух детей, которые жили в неблагополучной семье. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП России.

По данным ведомства, мать детей, лишенная родительских прав, злоупотребляла алкоголем, не работала и не занималась воспитанием своих детей. Ее 13-летний сын и 11-летняя дочь предоставлены были сами себе, не посещали школу, часто голодали и физически отставали в росте от сверстников.

Суд принял решение передать детей органам опеки и попечительства. Сразу после этого приставы и сотрудники администрации Томского района выехали на адрес проживания семьи, однако мать пыталась спрятать детей сначала в подполе, а затем в огороде. Сотрудникам помогли соседи семьи, которые переживали за несовершеннолетних.

Кроме этого, с детьми и матерью общалась психолог УФССП, благодаря этому дети добровольно сели в машину сотрудников органов опеки, которые увезли их в социальное учреждение в Асино, перед этим заехав в магазин за едой.



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