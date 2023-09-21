Срочников перебросят в зону СВО? Принято окончательное решение

Эксперты уверяют, что осенний призыв-2023 в России пройдёт в привычном режиме, поскольку изменения в закон «О воинской обязанности» ещё не вступили в силу, но станет последним, когда будут призваны мужчины до 27 лет.

Осенний призыв (второй в календарном году) в нашей стране традиционно пройдёт с 1 октября по 31 декабря текущего 2023 года. По заверениям зампредседа комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткого, он мало чем будет отличаться от весенних мероприятий, в том числе и количественно (весной текущего года на службу отправились 147 тыс. срочников, а осенью прошлого 2022 года — 120 тыс. новобранцев). Планы призыва военнообязанных на осень 2023 года уже подготовлены и утверждены компетентными органами.

С 4 октября 2023 года заработает горячая линия Минобороны (звонки будут приниматься каждый вторник и четверг с 10 до 12 часов). В каждом регионе свои контакты. Так, в Новосибирской области можно звонить по номерам:

· военкомат – 8 (383) 295-21-92, 8 (383) 295-21-87, 8 (383) 231-06-00;

· военная прокуратура – 8 (383) 260-02-88.

По заверениям Швыткого, отправлять срочников в зону СВО не будут, но нынешний призыв станет последним, когда призовут мужчин до 27 лет (с 1 января 2024 года начнёт действовать закон о повышении призывного возраста).

Однако другой эксперт, военный аналитик Алексей Суконкин допускает вероятность, что молодых новобранцев могут направить проходить службу в присоединённые регионы нашей страны: в Запорожской и Херсонской областях или в ДНР и ЛНР.