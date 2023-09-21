Убойный метод борьбы с тлёй — просто сделайте это!

Российским дачникам напомнили о необходимости осенней борьбы с тлёй. Она является залогом отсутствия вредителей в будущем году.

Многие дачники и огородники нашей страны вынуждены всё лето бороться с надоедливой и прожорливой тлёй на своих земельных участках. Мало кто из них знает, что достаточно применить «убойные» способы в сентябре, чтобы в новом дачном сезоне на будущий год забыть об этом вредителе раз и навсегда.

По многолетним наблюдениям профессиональных агрономов, в Новосибирской области осенний налёт тли на земельные участки начинается примерно 20 сентября. В это время многие земледельцы уже собрали урожай овощей и расслабились. По незнанию они упускают очень благоприятный момент, когда можно извести крылатую самку, откладывающую яйца на будущий год и притравить всю популяцию, уверяет агроном Людмила Шубина.

Эксперт рекомендует после 20 сентября обработать кладки свежих яиц тли препаратами «Актеллик» или «Теппеки» и повторить обработку ранней весной ещё до схода снега. Среди нехимических средств она выделяет дёготь. Раствором этого вещества (продаётся в любой аптеке в виде концентрата) с растительным маслом в пропорции 1:8, или с водой (на 10 л воды 15 г березового дегтя) опрыскивают места скоплений тли по осени.