В Госдуме допустили проведение весеннего призыва с учётом новых правил

Реформа военкоматов и создание реестра военнообязанных завершены на две трети. Это позволит в будущем 2024 году провести весенний призыв по новым правилам.

Создание единого цифрового реестра призывников в нашей стране идёт с проволочками, рассказал журналистам глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, за истекший год этот масштабный проект реформирования военных комиссариатов продвинулся на две трети. По мнению военного, процесс тормозят регионы (не хватает актуальных технологий).

Однако в случае завершения процесса за последующие полгода, будущий весенний призыв-2024 будет проходить по новым правилам. Что это означает для призывников, читайте ниже:

· в текущем 2023 году пока призывают до 27 лет, но новый закон с повышением призывного возраста заработает с 2024 года;

· повестки будут электронными (пришлют не только на личную страницу в Госуслуги, но и в стандартном бумажном варианте) и они считаются врученными, если призывник просто открыл уведомление;

· заработает новый реестр военнообязанных граждан, где будет отражаться информация о явке и неявке призывников, значит скрыться не получится (выезд за границу запретят, кредиты не дадут).

Отметим, что уже в осенний призыв-2023 неявка в военкомат без причины будет являться нарушением и грозит штрафом в размере до 30 тысяч рублей. кроме того, не получится без уведомления военкома выехать из страны (штраф до 15 тысяч рублей). Также уклонисты столкнутся с рядом ограничений: не смогут получить водительские права, регистрировать авто, оформлять кредиты в банке или покупать/продавать недвижимость.