В Новосибирске более 1200 дольщиков получили квартиры по господдержке

Более 1200 дольщиков долгостроев получили квартиры по господдержке в Новосибирске.

С начала 2023 года 1263 дольщика долгостроев получили квартиры по господдержке в Новосибирске. Об этом сообщил врио министра строительства региона Алексей Колмаков.

21 сентября директор ППК «Фонд развития территорий» Константин Тимофеев и врио министра строительства региона Алексей Колмаков проверил проблемные дома, достройка которых ведётся с помощью господдержки. По словам Колмакова, правительство Новосибирской области использует федеральные и региональные механизмы, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. Он считает, что за последние два года регион достиг успехов в этом вопросе.

«Сегодня в регионе осталось 39 долгостроев, шесть из которых достраивается силами регионального фонда защиты прав дольщиков, по всем остальным разработаны алгоритмы достройки, понятны сроки и способы завершения строительства», — пояснил Алексей Колмаков.

Сегодня правительство оказывает адресную помощь дольщикам, работает над инвестиционными проектами, а также предоставляет субсидии ЖСК на благоустройство территории, подключение к инженерным сетям. За счёт этого власти восстановили права 10,5 тысяч человек в 85 проблемных домах с 2018 по 2022 год.

В 2023 году ещё шесть долгостроев были введены в эксплуатацию и квартиры достались 1 263 дольщикам.

Напомним, что Новосибирская область заняла четвёртое место среди регионов России по суммарным объемам IT-ипотеки, выданным в 2023 году.