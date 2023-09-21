В Новосибирске кондуктор приютила катающегося на автобусе щенка

Изначально пса хотели выгнать из общественного транспорта.

В Новосибирске щенок, который катается в автобусе №98, нашел себе новый дом. Об этом сообщает Infopro54.

Щенка приютила кондуктор Марина.

Сначала пса пытались выгнать из автобуса. Однако Марине это не понравилось и она заступилась за щенка. Через время все стали лучше относиться к щенку и садили к себе на колени.

Так прошли несколько часов. На объявление никто не откликался, поэтому Марина решила забрать собаку домой. Она отметила, что ее муж всегда хотел щенка.

«Пока мы называем его просто Малыш, но подумаем над именем чуть позже. Сейчас муж его забрал, чтобы щенка в автобусе не травмировали», — рассказала женщина.

Женщина сказала, что привязалась к щенку. Марина сказала, что отдаст щенка только настоящему владельцу, если он объявится.

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