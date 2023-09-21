В Новосибирске люди массово заболевают ОРВИ

Многие жители обращаются за медицинской помощью, испытывая слабость, кашель и другие симптомы.

В Новосибирске растет заболеваемость ОРВИ среди местных жителей. По словам ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН Александра Чепурнова горожане массово обращаются за медицинской помощью из-за симптомов острой респираторной вирусной инфекции.

Среди основных симптомов заболевания выделяются слабость, кашель и другие характерные признаки ОРВИ. Несмотря на то, что некоторые из больных уже выздоровели, множество жителей города либо продолжают лечение, либо только начинают заболевать. В отдельных случаях, симптомы включают повышенную температуру.

Эксперты сообщают, что несмотря на характерные симптомы, многие из заболевших получили отрицательные результаты при проведении ПЦР-тестов на коронавирус. Это позволяет предполагать, что причина этой вспышки ОРВИ может быть не связана с COVID-19.

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