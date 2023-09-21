В Новосибирске мужчина выгнал на улицу собаку бойца СВО

Военный оставил собаку перед отправкой в зону боевых действий.

В Новосибирске мужчина оставил на улице собаку участника спецоперации. Об этом сообщает Infopro.

Всего у военного четыре пса. Что пристроить двух первых, он обратился за помощью к волонтерам перед отправкой в зону специальной военной операции. Двоих оставшихся он оставил знакомым и пообещал забрать после возвращения.

Однако новый владелец не справился со Стаффордским терьером по кличке Буч. Псу три года. Новый хозяин просто выгнал кобеля на улицу.

Заметим, что волонтеры пообещали найти место для временного проживания Буча. Однако мужчина ждать не стал.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске заводы работают в три смены.