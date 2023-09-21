В Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись два внедорожника

В результате аварии перекрыты две полосы трассы.

На Бердском шоссе Новосибирска произошла авария с участием двух внедорожников. Об этом сообщает «АиФ Новосибирск» со ссылкой на очевидцев аварии.

ДТП произошло вечером 21 сентября. На шоссе столкнулись Tank 500 и Toyota Land Cruiser 200. Машины заняли две полосы в сторону Академгородка. Образовалась пробка.

В результате аварии никто не пострадал. На месте работают правоохранительные органы.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске массово эвакуируют автомобили на проспекте Маркса.