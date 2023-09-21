В Новосибирске на неделю закрыли проезд по улице Чехова

Проезд по улице Чехова в Новосибирске перекрыли на одну неделю.

21 сентября в Октябрьском районе Новосибирска закрыли для проезда автомобилей улицу Чехова. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Причиной ограничения движения стала авария на теплотрассе. Так, улицу возле дома №74 перекрыли до 29 сентября.

За эту неделю ООО «НТСК» планируют устранить дефект теплосети и благоустроить территорию.

О закрытии дороги автомобилистам сообщат информационные щиты и дорожные знаки.

Напомним, что в Новосибирске нашли 934 остановки транспорта с нарушениями безопасности дорожного движения. На сегодняшний день в нормативное состояние привели уже 105 остановок. Устранение нарушений находится под контролем прокуратуры.