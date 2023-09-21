Житель Новосибирска несколько часов держал в заложниках и избивал гражданскую жену

В Новосибирске пришлось вызывать СОБР, чтобы задержать мужчину, который держал свою беременную сожительницу в заложниках.

В Новосибирске мужчина держал сожительницу в гараже и жестоко её избивал. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

По данным ведомства, 20 сентября в отдел полиции № 5 «Дзержинский» позвонил очевидец и сообщил о доносящихся криках из гаража на улице Коломенской.

Полицейские приступили к взлому двери гаража, но из неё сумела выбежать беременная девушка, которую мучал сожитель. Подозреваемый попытался догнать её, но увидел правоохранителей.

Женщина в крови рассказала, что мужчина избивал её различными предметами, в том числе топором.

Полицейские потребовали открыть дверь, но неадекватный забаррикадировался в помещении, разбивая окна и ломая все внутри. Сотрудники полиции и вневедомственной охраны Росгвардии по периметру окружили дом и постройки. На место вызвали СОБР.

После переговоров с мужчиной, сотрудники полиции убедили его выйти из дома. Его задержали на месте. Стало известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На него возбудили уголовное дело п. «в, е» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). После задержания его поместили в специализированное медицинское учреждение, во время преступления он был в наркотическом опьянении.



Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском 33-летний мужчина избил сожительницу кочергой.