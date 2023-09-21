В Новосибирске нашли 934 остановки с нарушениями безопасности

Более 900 остановок с нарушениями безопасности обнаружили в Новосибирске.

В Новосибирске нашли 934 остановки транспорта с нарушениями безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На объектах отсутствуют павильоны, освещение и другие обязательные элементы, а также посадочные площадки, контейнеры для сбора мусора, дорожные знаки и разметка.

В результате проверок прокуратура внесла 132 представления и направила в суд 78 исков к органам местного самоуправления. Было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.

Кроме того, 43 лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Четверо получили штраф на сумму 80 тысяч рублей. На сегодняшний день в нормативное состояние привели уже 105 остановок.

Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Напомним, что 20 сентября у многоэтажного дома №29 на улице Полтавской в Новосибирске местные жители заметили тело 22-летнего парня.