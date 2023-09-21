В Новосибирске объявили о начале отопительного сезона

В Новосибирске включат отопление 21 сентября.

21 сентября в Новосибирске начался отопительный сезон. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «СГК Новосибирск».

Как отметили в «Сибирской генерирующей компании», в первую очередь отопление будет запущено в ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5: подключат все детские сады, школы, объекты здравоохранения и жилые дома с детскими садами, школами и объектами здравоохранения, расположенными на 1-х этажах МКД.

Кроме того, все котельные в городе будут обеспечены теплом для детских садов, школ и объектов здравоохранения.

Подключение будет проводиться с 21 по 22 сентября.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали онлайн-карту подключения отопления в домах города. Подача тепла пройдёт с 21 по 30 сентября.