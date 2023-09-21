В Новосибирске опубликовали график подключения домов к теплу в 2023 году

График подключения отопления в 2023 году опубликовали в Новосибирске.

В Новосибирске появился график подключения домов к теплу в 2023 году. Подача отопления пройдёт с 21 по 30 сентября.

Как отметил директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко, город на 100 процентов готов к отопительному сезону.

Уже сегодня отопление дадут во всех школах и детских садах, объектах здравоохранения и жилых домах с детскими садами, школами и объектами здравоохранения, расположенными на 1-х этажах МКД (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5). Теплом для школ, объектов здравоохранения и детских садов будут также обеспечены все котельные в городе. Подключение этих объектов завершат 22 сентября.

С 25 по 30 сентября дадут тепло в остальных жилых домах Новосибирска. График опубликован на официальном сайте СГК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 21 сентября в Новосибирске ожидается наступление арктического холода из Ханты-Мансийска до +2 градусов.