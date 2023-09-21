В Новосибирске ожидается арктический холод до +2 градусов

Арктический холод до +2 градусов накроет Новосибирск с 21 сентября.

С 21 сентября в Новосибирске ожидается наступление арктического холода из Ханты-Мансийска до +2 градусов. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.

Согласно данным на 21 сентября, ночью температура составит от +8 до +10 градусов, а днём поднимется до +21 градуса. Аналогичная погода ожидается и в пятницу, 22 сентября.

Однако 23 сентября ночью будет от +7 до +9 градусов, а днём термометры покажут до +12 градусов. Кроме того, в этот день ожидаются дожди и грозы.

Ночью 24 сентября похолодает до +2 градусов с возможными заморозками, а днём температура поднимется до +9...+11 градусов.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали онлайн-карту подключения отопления в домах города. Подача тепла пройдёт с 21 по 30 сентября.