Рекордное количество вакансий появится на рынке труда в Новосибирске.

Осенью в Новосибирске ожидается рекордный рост числа вакансий на рынке труда. Об этом сообщили «Новосибирские новости» со ссылкой на сервис «Зарплата.ру».

Как отмечают аналитики, число вакансий в Новосибирской области по итогам августа на 54% превысило уровень лета прошлого года. По мнению руководителя департамента аналитики онлайн-сервиса, спрос работодателей гораздо выше, чем предложение от соискателей.

«Ситуация и дальше будет развиваться в том же ключе. На рынок труда влияют демографическая яма, экономические потрясения и отъезд части трудоспособного населения в другие страны», — считает эксперт.

Уменьшение количества соискателей он также связывает с отъездом мигрантов, для которых больше не выгодно отправлять зарплату на родину из-за колебаний валютных курсов.

Число вакансий для упаковщиков и операторов станков с ЧПУ выросло в четыре раза по сравнению с летом 2022 года. Трехкратный прирост замечен у токарей и монтажников, а двукратный — у инженеров ПТО. В свою очередь, количество вакансий для инженеров-электриков увеличилось на 87%, разнорабочих — на 86%, фармацевтов — на 78%, кладовщиков — на 75%, слесарей и сантехников — на 69%, электромонтажников — на 64%.

Растущее число вакансий приводит к проблемам с наймом персонала, что вынуждает работодателей повышать заработные платы. Согласно статистике, за последний год прирост зарплат составил 30%. Однако, несмотря на это, производительность труда остается практически на прежнем уровне.

Напомним, что сейчас в Новосибирской области официально проживают более 62 тысяч мигрантов.