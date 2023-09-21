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общество

В Новосибирске первоклассница заперлась в квартире и перестала выходить на связь

Фото: freepik.com

В Новосибирске 7-летняя девочка закрылась в квартире.

Первоклассница заперлась одна в квартире Новосибирска и не открывала дверь своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Инцидент произошёл на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе. Семилетняя девочка закрыла квартиру изнутри, из-за чего матери пришлось обратиться к спасателям. По словам мамы, она общалась с дочкой за десять минут до возвращения домой.

Сотрудники вскрыли дверь и запустили женщину в дом. Оказалось, что с девочкой всё в порядке. Она поговорила с мамой по телефону и крепко уснула.

Напомним, что в Новосибирске в четвертый раз пропала 15-летняя девочка. Ранее она пропадала в Заельцовском районе 23 июня, 17 августа и 13 сентября, а теперь её ищут в Калининском.

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Диана Джафарова
журналист

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