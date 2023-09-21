В Новосибирске пешехода подбросило вверх после наезда Nissan

Пешехода подбросило вверх в результате ДТП с Nissan в Новосибирске.

Утром 21 сентября в результате ДТП с Nissan в Новосибирске пешехода подбросило вверх. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошёл на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе. На видео очевидцев заметно, что пешеход перешёл дорогу на зелёный сигнал светофора. Все автомобили остановились и пропустили людей. Однако из-за поворота вылетел водитель и сбил мужчину. Последнего подбросило в воздух от удара.

В каком состоянии пешеход находится сейчас — пока неизвестно.

Напомним, что 21 сентября в Октябрьском районе Новосибирска закрыли для проезда автомобилей улицу Чехова. Сроки и ограничения движения — в материале «Сиб.фм».

Ранее более 900 остановок с нарушениями безопасности выявили в Новосибирске. Сейчас в нормативное состояние приведено только 105 остановок.