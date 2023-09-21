В Новосибирске полицейские оцепили станцию Инскую

Станцию Инскую оцепили сотрудники полиции в Новосибирске.

Утром 21 сентября сотрудники МВД оцепили территорию станции Инской в Новосибирске. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 black».

«В здание вокзала пассажиров запускают, а вот доступ на парковку ограничен — проводят поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.

На видео полицейские обращаются к неизвестным в здании вокзала с помощью громкоговорителя. Они объявили, что применят физическую силу, если незаконная деятельность не прекратится.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД СФО, на станции проводятся плановые ведомственные учения.

Напомним, что портал Госуслуг обратился к жителям Новосибирска с просьбой поддержать борьбу с беспилотными летательными аппаратами, используя мобильное приложение.