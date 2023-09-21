В Новосибирске приставы арестовали неоплаченные ниши скорби в крематории

Новосибирские судебные приставы арестовали ячейки в стене скорби.

Судебные приставы взяли под арест 50 ниш скорби, потому что их владелец не оплатил налоговые долги.

17 исполнительных листов были отправлены в отделение судебных приставов Новосибирского района для взыскания налоговых сборов. Часть долга уже оплачена, но осталось еще 976 тысяч рублей. Директор организации сообщил, что у него нет денег, чтобы погасить долг, и что его ячейки скорби плохо продаются. Банки также подтвердили, что из счетов должника не было произведено никаких движений денежных средств.

Судебные приставы нашли имущество, которое принадлежит должнику, в Новосибирском крематории. Они наложили 50 арестов на ниши, которые описали и запечатали. Если должник не оплатит задолженность в ближайшее время, приставы передадут имущество в специализированную организацию для продажи, и заработанные деньги будут использованы для погашения долга.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов Новосибирской области рекомендует гражданам и юридическим лицам погасить свои налоговые задолженности только на официальных сайтах, таких как ФССП России или личный кабинет на Госуслугах.