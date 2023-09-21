В Новосибирске пропал 55-летний Александр Крючков

Мужчину не могут найти более двух недель.

В Новосибирске пытаются найти 55-летнего Александра Крючкова. Где именно он находится, не известно уже более двух недель. Об этом сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Александр плотного телосложения. Его рост 172 сантиметра. Волосы темные с проседью, глаза карие. Был одет в темно-синюю кофту, темно-красную куртку, темно-бежевые штаны, коричневые туфли и белую кепку.

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Александр Владимирович или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске пешехода подбросила после наезда машины.