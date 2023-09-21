В Новосибирске ТВЭЛ продолжает развивать литиевое производство на НЗХК

На заводе уже получили инвестиционное решение ГК «Росатом».

На новосибирском заводе химконцентратов продолжает расширяться литиевое направление. Об этом сообщил директор бизнес-направления «Специальная химия» АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин.

«Те планы, которые у нас были, они сохраняются, действительно, мы сейчас продолжаем работу для того, чтобы создать новое современное производство металлического лития и солей лития на базе тех компетенций, которые есть на НЗХК. Те объемы, которые были заявлены, сохранены», — прокомментировал он.

Метелкин сказал, что производство получило инвестиционное решение ГК «Росатом». На заводе уже начали научно-исследовательские работы по подготовке такого производства. Метелкин отметил, что завод столкнулся с изменением структуры спроса на продукцию. Также изменились объемы поставок.

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