В Новосибирске волонтеры уже 4 раз за год разыскивают 15-летнюю Мишель.

В Новосибирске в четвертый раз пропала 15-летняя Мишель. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

Ранее она уходила из дома в Заельцовском районе Новосибирска 23 июня, 17 августа и 13 сентября. Каждый раз волонтерам удавалось найти ее живой и здоровой.

На этот раз Мишель пропала 19 сентября в Калининском районе.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, позвонить по телефонам +7 800 700 54 52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Рост девочки 165 см, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. В момент пропажи она была одета в темно-синюю толстовку на замке с капюшоном, светло-бежевые брюки, черную футболку и серые кроссовки.