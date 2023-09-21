В Новосибирске выкинутый из окна телевизор почти попал в прохожего

В Новосибирске летящий из окна телевизор чуть не покалечил прохожих.

Ранним утром 20 сентября в Первомайском районе Новосибирска выброшенный из окна телевизор почти задел прохожего. Об этом сообщили в группе «Моя первомайка» Вконтакте.

Тяжелый технический прибор вылетел из окна дома №1/2 по улице Одоевского примерно в 3:30 утра. Никто не пострадал. Достоверно неизвестно, кто именно решил таким способом избавиться от телевизора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два студента выбросили кресло с 7 этажа прямо на голову 80-летней пенсионерки. Правоохранители сначала обвинили их в убийстве по неосторожности, но затем решили, что молодые люди умышленно расправились с пожилой жительницей Новосибирска.