В Новосибирской области депутаты настаивают на развитии сельских территорий

Сейчас готовится план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

В Новосибирской области депутаты Заксобрания выступают за то, чтобы сделать акцент на развитии сельских территорий. Этот вопрос депутаты подняли на заседании областного комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

На заседании выступил замминистра экономического развития Виталий Шовтак. Он заявил, что в первой половине 2023 года большинства результатов достигли. Он отметил, что нужно разобраться с объёмом инвестиций в основной капитал, повышением учётной ставки Центробанка и сельскохозяйственной продукции.

На развитие из областного бюджета выделили один миллиард рублей.

Депутаты отметили, что нужно вложить больше средств и времени в развитие сельских территорий. В проивном случае это приведёт к их упадку. Например, депутаты предложили улучшить материально-техническую аграрных лицеев для воспитания нового поколения специалистов.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирской области установят 2,3 тысячи дорожных знаков.