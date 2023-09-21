В Новосибирской области нашли 200-летний медный прииск

В Маслянинском районе Новосибирской области нашли медный прииск 18-го века.

Старый медный прииск был обнаружен в Маслянинском районе Новосибирской области. Он был обозначен как Деминский прииск № 3 в честь Сидора Демина, крестьянина, открывшего его в 1791 году. Прииск не был указан на геологических картах, но был отыскан благодаря точному словесному описанию из каталога, вышедшего в 1908 году.

Прииск был обнаружен Игорем Степановым и Алексеем Пащенко, которые проводили полевую работу по собственной инициативе. Возможно, каждый найденный прииск может стать интересным туристическим местом в будущем. Подробнее о своей находке, её значимости и планах они рассказали BFM-Новосибирск.

Игорь Степанов, член новосибирского отделения Русского географического общества, отметил, что на территории Новосибирской области в далеком прошлом было около 20 медных приисков. К сожалению, история добычи меди практически не отражена даже в краеведческих музеях. Деминский прииск № 3 был хорошо описан в труде Мамонтова «Список рудных месторождений Алтайского округа». Прииск расположен рядом с местом, где речка Матюхшиха впадает в речку Изырак.

Используя описание, Степанов и Пащенко нашли явные следы прииска и взяли образцы пород с медной зеленью. Правда, этот прииск не является самым крупным, найденным за последние два года. Например, в этом году были вылазки на более крупные и зрелищные прииски, как, например, Гуляевский №1, также известный как "Грот на Берди". Много старых приисков расположены рядом с уже проложенными туристическими маршрутами. Игорь Степанов считает, что эти прииски не имеют промышленной перспективы, так как меди там осталось немного. Тем не менее, он считает, что такие места могут быть очень интересными с точки зрения истории и туризма. Также, он отметил, что находит планы 1814 года и отчеты советских геологов, которые обследовали прииски тех времен. Но пока инициативу по созданию туристического направления никто не поддержал.

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