В Новосибирской области установят более 2,3 тысячи дорожных знаков

Также в области установят 11 новых остановочных павильонов.

В ходе дорожной ремонтной кампании в Новосибирской области установят 2351 знак. Информацию об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В течение сезона на дорогах области поставят свыше 11,2 тысяч метров барьерного ограждения. также планируют поставить около 4,1 тысячи сигнальных столбиков и 11 новых остановок. К тому же рабочие нанесут 431 тыс. м разметки.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщило территориальное управление дорог.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись два внедорожника. В результате аварии перекрыты два участка трассы.