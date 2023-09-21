В России срочно ищут специалистов по мобилизации и воинскому учёту — что происходит?

Кадровый голод в сфере воинского учета в организациях и предприятиях всех уровней возник после объявления частичной мобилизации в 2022 году, но обострился ещё больше в преддверие осеннего призыва-2023. Разбираемся с чем связан ажиотаж на этих специалистов.

Никогда ранее в нашей стране не требовалось такое большое количество специалистов по воинскому чёту, как сейчас. Первая волна кадорового голода в этой сфере открылась с объявлением частичной мобилизации в прошлом году и ею же оправдалась. Но нынешней осенью число вакансий, по наблюдениям рекрутинговых агентств, снова резко возрос.

Согласно анализу рынка вакансий подобных специалистов, в них остро нуждаются в сентябре текущего 2023 года IT-компании, фирмы по строительству и недвижимости, а также компании, фирмы, связанные с логистикой, перевозками и складами (готовы платить от 55 до 115 тысяч рублей в месяц). Вакансии опубликовали в открытом доступе даже правительство Москвы и администрация Железнодорожного района Улан-Удэ

Российский юрист Евгений Крылов, комментируя сложившуюся ситуацию, считает, что ажиотаж на специалистов по воинскому учёту связан не столько с возможной мобилизацией, сколько с желанием компаний защитить себя от резко возросших штрафов за непредоставление сведений о военнообязанных сотрудниках от 80 до 500 тысяч рублей.