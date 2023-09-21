В СИЗО под Новосибирском пытались пронести наркотики

В Новосибирской области сотрудники СИЗО обнаружили 1 килограмм запрещенных веществ в посылке.

В Новосибирской области в рабочем посёлке Линево в СИЗО пытались пронести наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ России.

По данным спецслужбы, 29-летняя женщина договорилась с 30-летним заключенным на незаконную передачу в СИЗО. Она передала ему посылку с сокрытым в предметах одежды и продуктах питания синтетическим наркотиком альфа-PVP. Данный наркотик подозреваемые планировали распространить среди арестованных.

Однако при осмотре посылки, сотрудники ГУФСИН обнаружили запрещенное вещество, вес которого составлял 1 килограмм.

УФСБ России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе группой лиц в особо крупном размере). Подозреваемую арестовали и отправили в СИЗО.

Напомним, под Новосибирском мужчина подпольно изготавливал огнестрельное оружие.