Новосибирский офицер объяснил задержки в доставке тел погибших бойцов из зоны СВО

Глава «Веги» Панфёров рассказал о долгой доставке тел погибших из зоны СВО.

Глава новосибирского элитного батальона "Вега" и вице-спикер Заксобрания региона, Андрей Панферов, в интервью Сиб.фм поделился причинами, по которым иногда происходит задержка в доставке тел погибших бойцов из зоны СВО.

Ранее в редакцию сайтов СибФМ Group поступали жалобы о том, что тела погибших мобилизованных граждан не доставляют в течение нескольких месяцев, что вызывает задержку выплат.

Согласно словам Андрея Панферова, существует несколько факторов, которые могут увеличить сроки доставки тел погибших. Например, тело не всегда удается обнаружить сразу. Или солдат может оказаться в плену, и тогда после его гибели местонахождение тела некоторое время становится крайне сложно установить. Также на случай, когда визуально установить личность погибшего невозможно, проводятся генетические экспертизы, объясняет командир "Веги".

По его словам, бывают и случаи, когда непонятно, кто должен получить тело погибшего.

Между конечным адресом доставки могут, например, спорить родители и жена погибшего. Это редкие случаи — не более 5%. В то же время бывает так, что тело солдата доставляют своевременно, проводят похороны с участием всех почестей и выплатами, отметил комбат.

С момента гибели до доставки тела в Ростов-на-Дону, а затем на родину погибшего бойца может пройти около месяца.