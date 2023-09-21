Военное положение: Госдума одобрила поправки в закон

Понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» стали нововведением в российские законы, а дезертиров и марадеров будут сажать на 10 лет. Эти и другие поправки в УК РФ Госдума одобрила единогласно.

В минувшую срезу, 20 сентября 2023 года Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс России. Верхняя палата рассмотрит эти изменения 21 сентября, а сам обновлённый закон вступит в силу после подписания главой государства.

Нововведения коснулись, прежде всего, новых ключевых юридических понятий: «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «мародерство». В Уголовный Кодекс РФ внесены следующие поправки:

- за добровольную сдачу в плен наказание от 3 до 10 лет лишения свободы (если нет признаков госизмены);

- за мародёрство в период мобилизации и военного положения – до 15 лет тюремного срока;

- самовольное оставление части или неявку на военную службу по призыву в период мобилизации и военного положения — до 10 лет.

Кроме того, изменён порядок информирования международных организаций о введении военного положения в России. Отныне оповещать генсека Совета Европы наша страна не станет. Причин такого решения две:

· Конвенция о защите прав человека и основных свобод в отношении Росси прекратила действовать (истёк срок);

. Совет Европы «изжил себя, стал тормозить развитие других стран, принимая решения под диктовку Вашингтона» (цитата из речи председателя Госдумы Вячеслава Володина) и Россия вышла из него.