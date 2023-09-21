Вопросы по безопасности детей в школах и детсадах обсудили депутаты Новосибирска

Безопасность детей и создание условий для маломобильных жителей Новосибирска стали основными вопросами повестки постоянной комиссии Совета депутатов города по социальной политике и образованию.

Обеспечение безопасности детей в школах и детсадах является важной и неотъемлемой составляющей образовательной системы. Каждый ребенок должен чувствовать себя защищенным внутри стен учреждения, чтобы иметь возможность сосредоточиться на своем обучении и развитии.

Вопросы доступности городской среды занимают умы депутатов не первый год. Как рассказала начальник отдела по делам ветеранов, инвалидов и социальному партнёрству управления социальной поддержки населения мэрии Ольга Подустова, сегодня всем требованиям доступности соответствуют все учреждения социальной помощи. Неплохая ситуация в школах. А вот городские учреждения культуры доступны маломобильным горожанам на 43%, спортивные – на 39%, молодежные – меньше 20%. Из городских автобусов только половина имеют низкий пол, текстовыми информаторами оснащены 33%, аудиосопровождением – 86,5%. Маршруток удобных для инвалидов в городе всего 2%. Из трамваев — низкий пол есть у трети парка, как и табло. По троллейбусам данные такие: низкий пол – 11%, информационное табло – 21%, голосовое оповещение – 57%.

Председатель комиссии Игорь Титаренко констатировал, что по доступности общественного транспорта цифры действительно неутешительные, да и треть учреждений пока ничем не оборудована для доступа инвалидов.

«В департаменте ведется большая работа. Мы закупаем новые автобусы по программе «Безопасные и качественные дороги», которые сразу оборудованы всем необходимым для удобства горожан с особенностями здоровья. По направлению горэлектротранспорта работы ещё много. Что касается бюджета, то депутаты стремятся предусмотреть потребности и выделить дополнительное финансирование на те направления, где это требуется», — отметил депутат.

Профилактика во главе угла

На обсуждении вопроса об организации работы по профилактике суицидов среди несовершеннолетних были представлены доклады департамента образования мэрии.

Заместитель начальника департамента образования Елена Кащенко рассказала о системе профилактики такого поведения, действующей в Новосибирске на всех уровнях. В качестве рабочей методики она представила модельный проект, запущенный три года назад как пилотный в нескольких учреждениях образования, а теперь масштабируемый в рамках всего города. Кащенко объяснила, кто и как работает с такими детьми, какую помощь и где могут получить дети, их родители и наставники по данному вопросу.

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних управления по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства мэрии Новосибирска Ирина Мухоркина затронула тему факторов, вызывающих детское неблагополучие, поделилась статистикой происшествий с участием несовершеннолетних.

Игорь Титаренко отметил, что департамент ведет большую работу в том числе и по снижению попыток несчастных случаев с детьми.

«Мы видим, что динамика этого года не сильно отличается от цифр 2021 и 2022 года. Работают все службы и Центры помощи, нацеленные на профилактику такого поведения и поддержку детей у которых возникли проблемы. Все они востребованы», — пояснил депутат.

Не опускать планку

Безопасность детских садов и школ волнует не только родителей. Профильная комиссия также тщательно прорабатывает этот вопрос.

В настоящее время все школы и детские сады города оборудованы системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, а также автоматической пожарной сигнализацией. Территории ограждены. В каждом учреждении есть охрана, на которую из городского бюджета в 2023 году было выделено 172,4 млн рублей. Увеличена оплата 1 часа охраны со стороны муниципалитета. При этом только в половине учреждений образования есть профессиональная охрана и именно здесь надо улучшать ситуацию. В частности, организовать профессиональную охрану и для детских садов.

«Мы видим положительную динамику в вопросе обеспечения безопасности наших детей в образовательных учреждениях. Это отмечают не только сами сотрудники образования, но и правоохранительные органы. Очень хочется, чтобы отрасль образования планку не опускала. Детские сады у нас пока остаются без должного внимания и должной охраны. Я думаю, что нужно в ближайшее время рассмотреть этот вопрос более детально с учетом мнения депутатов, так как мы на пороге принятия бюджета на следующий год. Убежден, что этот вопрос не должен финансироваться по остаточному принципу», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин.

Игорь Титаренко подытожил обсуждение.

«Два-три года назад финансирование служб частных охранных предприятий, либо вневедомственной охраны МВД мы обеспечивали по совсем низкой ставке, менее 100 рублей в час. После рассмотрения вопроса комиссией час оплаты труда охранников был увеличен практически в два раза. Сейчас же нужно рассматривать вопрос о том, чтобы увеличить число охранников в каждом образовательном учреждении. Их должно быть, как минимум двое. Думаю, что уже в новом году в этом вопросе будет положительная динамика», — сообщил Игорь Титаренко.