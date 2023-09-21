Врач Якушев предупредил о смертельной опасности отравления грибами

По словам специалиста, в сравнении с пищевым отравлением, грибное может появиться намного позже.

Гастроэнтеролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев рассказал, что грибное отравление намного опаснее пищевого. По его словам, при таком отравлении токсины постепенно всасываются в кровь, пишет RuNews24.ru.

Специалист подчеркнул, что у человека появляются такие симптомы как нарушение сознания, резкая слабость, сильные тошнота и рвота, сопровождающиеся высокой температурой вплоть до лихорадки.

Якушев добавил, что после отравления грибами у людей часто развивается тяжелое заболевание печени или сердечно-сосудистая недостаточность.

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