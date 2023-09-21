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вчера 23:23
общество

Врач Якушев предупредил о смертельной опасности отравления грибами

Freepik, authors: RistoArnaudov

По словам специалиста, в сравнении с пищевым отравлением, грибное может появиться намного позже.

Гастроэнтеролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев рассказал, что грибное отравление намного опаснее пищевого. По его словам, при таком отравлении токсины постепенно всасываются в кровь, пишет RuNews24.ru.

Специалист подчеркнул, что у человека появляются такие симптомы как нарушение сознания, резкая слабость, сильные тошнота и рвота, сопровождающиеся высокой температурой вплоть до лихорадки.

Якушев добавил, что после отравления грибами у людей часто развивается тяжелое заболевание печени или сердечно-сосудистая недостаточность.

Напомним, гастроэнтеролог Держиева раскрыла неожиданную причину утренней тошноты.

#грибы #отравление #врач #опасность
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Дарья Бочкун
журналист

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