Замглавы новосибирского управления СК Зарипов уходит в отставку

В ноябре 2022 года глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал исполняющего обязанности руководителя СК Виталия Зарипова из-за ситуации вокруг Хилокского рынка в Новосибирске.

Заместитель руководителя регионального следственного управления Следственного комитета в Новосибирской области Виталий Зарипов планирует уйти в отставку. Об этом пишет Infopro54 со ссылкой на источник.

По данным издания, Зарипов выразил желание уйти в отставку еще несколько месяцев назад.

Источник издания отметил, Зарипов говорил о своем желании уйти в отставку давно и ждал назначения нового руководителя. После комплексной проверки, которую провела московская комиссия, он ушел в запланированный отпуск в соответствии с графиком.

Следователь работал с 7 сентября 2007 года, начиная с должности руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела, а затем занимал должность заместителя руководителя следственного управления. Он был награжден нагрудным знаком Генеральной прокуратуры Российской Федерации «За безупречную службу», медалью Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации «За безупречную службу» I, II, III степеней, памятной медалью Следственного комитета Российской Федерации «300 лет первой следственной канцелярии России», а также нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации».

Однако в ноября 2022 года глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал его из-за ситуации вокруг Хилокского рынка.