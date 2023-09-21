Житель Омска нарисовал новосибирский НОВАТ в пикселях Paint

Сейчас художник участвует в различных выставках и принимает заказы.

В Омске местный житель Кирилл Степанов изобразил главные достопримечательности Новосибирска при помощи программы Paint. Для этого он использовал технику пиксель-арта. Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash Siberia.

Кирилл научился такому рисованию во времена пандемии. Сейчас он активно принимает заказы на свои работы. Также периодически участвует в различных выставках.

Таким рисованием он заинтересовался после фильма «Бегущий по лезвию» и «Драйв». Тогда Кирилл захотел увидеть, как выглядят привычные места в перемешку с неоном.

С помощью Paint художник начал рисовать восьмибитные города. Кирилл уже успел принять участие в местной выставке и даже получил заказ от сети кофеен. Полностью уйти в этот жанр Кирилл не планирует.

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