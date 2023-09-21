Жителей Новосибирска попросили докладывать о нелегальных беспилотниках

Жители Новосибирска смогут помочь в борьбе с беспилотниками через мобильное приложение.

Портал Госуслуг обратился к жителям Новосибирска с просьбой поддержать борьбу с беспилотными летательными аппаратами, используя мобильное приложение.

В рассылке, которую получили пользователи портала, было указано, что приложение «Радар» следует установить, чтобы оперативно действовать, когда поблизости будет находиться подозрительный дрон. Приложение позволит сообщать о потенциально опасных действиях БПЛА.

«Вы можете помочь избежать последствий возможных атак», — так заявили в Госуслугах. Напомним, что приложение «Радар» было представлено активистами общероссийского Народного фронта в августе месяце и доступно для загрузки в Google Play и RuStore.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ожидается рекордный рост числа вакансий на рынке труда.