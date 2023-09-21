Жители Новосибирска могут проголосовать за достижения региона

11,5 тысяч жителей Новосибирска проголосовали за достижения области.

На сайте «Достижения.рф» по всей России проходит голосование за самые яркие достижения регионов. Жители Новосибирской области могут проголосовать за свои любимые постройки и технологические новшества, среди которых Технопарк Академгородка, робот Николай, Бугринский мост и другие.

За последние 20 лет Новосибирск стал домом для многих больших инфраструктурных проектов, которые формируют уникальное лицо региона. Любой житель Новосибирской области может быть гордостью общины, а выразить свою любовь к своему региону можно, проголосовав за свои любимые достижения на сайте «Достижения.рф». Цель проекта — рассказать о том, что у нас уже есть в этом веке, дать возможность всем узнать о нашем научном, технологическом и культурном потенциале.

Среди проектов России, выбранных для голосования на сайте, 10 из Новосибирской области, включая самый длинный в России арочный мост — Бугринский мост, ледовый дворец «Сибирь-Арена», Технопарк Академгородка, Новосибирский драматический театр, парк «Россия – моя история», Государственный концертный зал им. Каца, Новосибирский центр волейбола, робот Николай, передовой научно-технологический центр по катализаторам, ведущий разработчик и производитель медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии.

Проект «Достижения.рф» организован в рамках международной выставки-форума «Россия», который пройдет на ВДНХ в Москве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разработали косметику из микроводорослей.