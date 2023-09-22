Дочь Машкова, опозорившая Россию, хочет поставить спектакль про Зеленского

Актриса Мария Машкова, не разделившая политические взгляды отца и уехавшая в Америку, решила вернуться с театральной постановкой мемуаров своей прабабушки по фамилии Зеленская-Надеждина.

Сразу оговоримся, что возвращается актриса Машкова не в Россию, а на постсоветское пространство, точнее в Кишинёв. Там она намерена поставить моноспектакль, посвященной жизни ее прапрабабушки Мили Зеленской, супруги харьковского революционера Зеленского-Надеждина, чьи мемуары когда-то подарил ей отец, знаменитый российский актёр и режиссёр Владимир Машков.

Пару лет назад эту постановку они собирались реализовать вместе, но геополитические события провели между родными людьми черту непонимания. Мария покинула страну, а Владимир не стал переубеждать её во взглядах на события в мире.

Теперь помощь и поддержку в осуществлении задуманного Марии оказывает недавно найденная сестра из Харькова – Мила Зеленская: «Мила стала моей главной поддержкой и другом в этом деле. Да и не только в этом. Просто другом, настоящей сестрой, с появлением которой мне стало чуть легче жить в это дикое время. В октябре в Кишиневе, где родилась наша прапрабабушка, мы вместе представим первое издание дневника, а 25,28 и 29 октября я сыграю моноспектакль», написала Мария Владимировна в своём микроблоге.