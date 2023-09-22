Дома в Новосибирской области стали доступнее на 20%

По данным портала Мир квартир, срок накопления на дом уменьшился в Новосибирской области с 9,2 до 7,4 года или на 19,5%. В целом по РФ срок накопления уменьшился на 13,7% с 8 до 6,9 лет.

Агрегатор рассчитывал время покупки дома делением средней цены дома в регионе на среднюю заработную плату. В Новосибирской области среднемесячная заработная плата выросла за год на 23%, а цены на частные дома остались на том же уровне, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Цены на конкретные дома, особенно в пределах границ Новосибирска выросли. При этом цена на земельные участки растет опережающими темпами. Но предложение домов сместилось на окраины и в пригороды Новосибирска. Кроме того, Правительство РФ инициировало несколько проектов по развитию строительства индивидуальных домов индустриальным способом, а Новосибирская область отличается высокой индустриализацией ИЖС. Снижение процентной ставки под ИЖС тоже снизило себестоимость строительства. Все эти факторы повысили доступность частных домов в регионе», — уточнил он.

В рейтинге доступности домов регион поднялся с 57 на 48 позицию. Лидерами по сроку накопления на дом в СФО стали Кемеровская область, житель которой может накопить на дом за 3,7 года, Красноярский край – 4,7 года, Хакасия – 5,3 года и Иркутская область – 5,4 года.

Напомним, Новосибирская область оказалась в лидерах по IT-ипотеке и вложениям в софт.