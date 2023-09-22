Глава ГК «Дискус» пообещал сдать дома на Плющихинском в Новосибирске до конца года

В Новосибирске глава ГК «Дискус» назвал сроки сдачи домов на Плющихинском.

ГК «Дискус» планирует закончить строительство домов в жилом комплексе «Плющихинское» в Новосибирске к концу 2023 года, сообщил глава компании Алексей Джулай, цитируемый РБК Новосибирск.

Компания уже успела сдать 65 домов площадью 415 тысяч квадратных метров в первые четыре месяца 2023 года. Кроме того, до конца года планируется завершить строительство ещё 16 домов на жилом комплексе «Плющихинское».

«В настоящее время мы работаем над теми задачами, которые следует завершить в более теплое время года, и мы планируем закончить этот блок к концу октября», — отметил Алексей Джулай.

В четырех из шестнадцати домов уже завершена система отопления, остальные дома получат ее к октябрю.

Относительно остекления, восемь домов уже готовы, в десяти домах продолжаются работы. Отделка внутренних помещений проводится в 16 домах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что практически сразу после задержания главы ГК «Дискус» компания ввела в эксплуатацию 65 домов.