ХК «Сибирь» обыграл омский «Авангард» в первом выездном матче

В Новосибирске омский «Авангард» проиграл ХК «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ.

21 сентября в матче чемпионата КХЛ хоккеисты из Омска уступили победу новосибирской «Сибири» со счётом 3:4.

Счёт открыл Игорь Гераськин с передач Михаила Гуляева и Либора Шулака на второй минуте матча. К пятнадцатой минуте счёт сравнили.

Во второй минуте второго периода «Сибирь» вырвалась вперёд. Через три минуты на табло со счётом высветилось 3:1.





Ворота «Сибири» защищал Антон Красоткин. Однако он не смог повлиять на броски Райана Спунера. С его передач на семнадцатой минуте третьего периода Рид Буше сократил отставание омского клуба до минимума, а на девятнадцатой минуте счёт снова сравнялся.

Тем не менее, уже через одну минуту Фёдор Гордеев принёс победу новосибирским хоккеистам.

Следующий матч пройдёт 23 сентября. «Сибирь» сыграет дома с «Барысом», «Авангард» и поедет в гости к «Нефтехимику».