К чему снится измена — сонник: измена во сне

Сны о предательстве любимого человека всегда оставляют гнетущее послевкусие. Однако не все толкователи сновидений негативно их расшифровывают. Портал «Сиб.фм» сделал подборку толкований снов о неверности на основе самых известных и древних трактатов.

Мусульманский сонник толкует сны про измену как предвестник затяжной депрессии и советует облегчить душу, как следует помолившись. Исламский сонник делит сны по полову признаку:

· для мужчины сон об измене предвещает позитивные перемены;

· для женщины — болезни и проблемы в личных отношениях.

Православный сонник относит подобные сновидения к разряду разрушительных:

· если приснится, что вы встали на путь измены, то ждите провала ваших планов и унижений;

· если приснилась измена супруга (супруги), то может случиться пожар в доме.

Сонник опытного медиума мисс Хассе, основанный на народных наблюдениях, современных и древних эзотерических трудах, толкует сны об измене с точки зрения психологических проблем в паре и внутренней неудовлетворенности собой (сон как бы намекает на проблемы):

· видеть измену партнера во сне — к неоправданным подозрениям в его неверности;

· видеть измену мужа с подругой — к большой радости и здоровью.

Великий алхимик и провидец Нострадамус толковал сны о неверности немного иначе:

· измена мужа — стремление к независимости и свободе;

· измена жены — к новой должности или переезду.

Психологи уверяют, что подобные сны мучают тех, кто сам частенько поглядывает «налево» (подсознание не даёт спокойно спать).