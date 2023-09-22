К чему снится собака — сонник: собака во сне

Толкование такого сна зависит от состояния, в котором находилась приснившаяся собака.
Мудрая и опытная ясновидящая Ванга помогала расшифровывать окружающим их сновидения. Особое место в её трактовках занимали животные. Вот как толковала она сновидения, в которых присутствует собака:
- бездомная собака – дурной знак, предвещающий о сложной ситуации в жизни вашего близкого друга (нужна ваша помощь);
- белая собака – к встрече со старым другом после многолетней разлуки;
- чёрная собака снится к горькому разочарованию в близком человеке;
- огромная собака – к знакомству с человеком, который впоследствии станет вашим большим другом;
- кормить собаку – говорит о вашей надежности, как хорошего друга;
- раненая или убитая собака – к плохим новостям о смертельной болезни или даже смерти очень хорошего друга;
- если собака вас защищает, значит высшие силы вам покровительствуют;
- собака нападает на вас — предстоит скорая встреча с черными силами, дьявол сделает вашу жизнь невыносимой;
- если во сне вы отражаете нападение собаки, значит и в жизни справитесь с кознями недругов.