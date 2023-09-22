Кардиолог рассказала, при каком артериальном давлении наступает смерть

Жизнеугрожающим давлением в медицине принято считать предел, за которым инсультом поражается не только головной мозг, но рвутся сосуды в сетчатке глаз, сердечная мышцы и даже почки. Вы удивитесь, насколько мал это уровень.

Скачки артериального давления для современного человека стали чем-то обыденным, ведь стрессовые ситуации возникают едва ли не каждый день. Привыкать к подобным явлениям крайне опасно для жизни, уверяют медики. По их устойчивому мнению, подобные состояния сосудистой системы поддаются лечению. В случае игнорирования скачков давления, человек столкнётся с инфарктом или инсультом, а эти состояния неизбежно приводят к летальному исходу.

Предупреждающие симптомы, которые предвещают сосудистую катастрофу, к сожалению, стали привычными, но игнорировать их ругелярное проявление нельзя:

· головная боль;

· головокружение;

· шум в ушах;

· тошнота;

· боль в области грудной клетки;

· повышенное давление.

Все эти проявления гипертонии обязательно привезут к жизнеугрожающим последствиям, предупредила кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина в беседе с сетевым изданием «Лайф». По её мнению, показатели артериального давления, превышающие 180/100 мм, считаются опасными для жизни и требуют немедленного медицинского вмешательства. В случае опоздания начнут рваться сосуды головного мозга, сердца, сетчатки глаза и даже почек.